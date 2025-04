BC da Argentina vende quase US$ 400 mi em reservas dias após anúncio de novo acordo com o FMI

O Banco Central da Argentina (BCRA) informou que vendeu quase US$ 400 milhões em reservas internacionais nesta sexta-feira. A intervenção ocorre poucos dias após o Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciar um novo acordo de empréstimo de US$ 20 bilhões ao país. A votação do programa pelo diretório do FMI está prevista para esta sexta-feira, 11, segundo o La Nacion.

De acordo com o BCRA, as "reservas internacionais consolidadas" encerraram o dia em US$ 24,726 bilhões, enquanto as "vendas de divisas" totalizaram US$ 398 milhões em 24 horas. Os números são preliminares, e os dados finais devem ser publicados no portal do BC argentino em até 48 horas.

Segundo a Bloomberg, traders com conhecimento do assunto afirmam que a medida foi adotada para defender o peso argentino. O BCRA também suspendeu operações de recompra (repo) com prazos de um a sete dias - instrumentos utilizados por bancos locais para adquirir dólares -, acrescenta o veículo.