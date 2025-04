Campos Neto elogia Milei e vê Brasil bem posicionado em relação a tarifaço dos EUA

Ainda sobre as tarifas, Campos Neto disse que, segundo a literatura econômica, é difícil acreditar que o efeito de medidas como essa seja o de incentivo à indústria local do país que eleva as tarifas ou o aumento da arrecadação.

Fiscal

Ao traçar um panorama mais amplo do Brasil, Campos Neto considerou que a saída para o País passa, entre outras coisas, por um "choque positivo" na política fiscal. Nesta seara, ele defendeu que é preciso haver a revisão de gastos sociais a partir, por exemplo, de mecanismos que garantam uma "porta de saída" para beneficiários de alguns programas. "Precisamos de uma revisão sobre o tamanho da máquina pública, com digitalização gerando eficiência para poder gastar menos", acrescentou.

O ex-presidente do BC também apontou que a inflação global observada no período após a pandemia foi um problema muito mais ligado ao aquecimento da demanda, por conta da ampliação do pagamento de benefícios sociais, do que em relação a uma questão de oferta.

Campos Neto disse ainda que não pode fazer comentários sobre decisões recentes da política monetária brasileira, por estar no período de quarentena após deixar o comando da autarquia, mas que a autoridade monetária tem feito um "trabalho correto" no curto prazo.

Questionado sobre como avaliava a política econômica do presidente da Argentina, Javier Milei, Campos Neto pontuou que o mandatário do país vizinho optou por um ajuste "forte e impopular", mas que parece estar no caminho certo e pode estar começando a dar resultado. "Houve uma contração muito forte da economia no último ano, mas na ponta agora parece que está indo para cima", disse o ex-banqueiro central, ressaltando, porém, que a Argentina ainda tem questões para serem resolvidas, principalmente o equilíbrio cambial.