Dirigente do Fed diz ver crescimento fraco nos EUA em 2025 e não descarta recessão

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Boston, Susan Collins, afirmou que prevê um crescimento econômico fraco dos Estados Unidos em 2025, mas que não pode descartar a possibilidade de uma recessão, apesar deste não ser o seu cenário base. Em entrevista ao Yahoo! Finance, a dirigente disse que também projeta aceleração da inflação bem acima de 3%, em razão das tarifas aplicadas pelo governo Trump.

No cenário atual, Collins - que tem direito a voto no Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, em inglês) - vê espaço para retomar cortes de juros apenas no fim deste ano, a depender dos dados sobre a evolução da economia.

A dirigente observou que a incerteza sobre políticas tarifárias complica o processo de estimativas econômicas para o ano, ao "nublar" como seus impactos devem afetar a inflação e a atividade americana. "Quanto maiores e amplas forem as tarifas, maior será o impacto para a nossa economia", pontuou.