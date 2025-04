Dólar desce a R$ 5,81 após PPI fraco e receios com tarifas e economia dos EUA

O dólar renovou mínima a R$ 5,8180 (-1,37%) no mercado à vista na manhã desta sexta-feira, 11, após a queda de 0,4% do PPI dos EUA em março e alta anual de 2,7%, ambos abaixo das projeções do mercado.

Márcio Riauba, head de operações da Stonex Banco de Câmbio, diz que o mercado de câmbio se ajusta à queda do dólar no exterior, com o índice do dólar DXY abaixo dos 100 pontos, refletindo menor confiança na economia dos EUA, com apostas em um crescimento mais fraco por lá.

Pequim elevou suas tarifas para 125% em resposta às sobretaxas americanas de 145%, chamando as medidas de Washington de "piada" e afirmando que ignorará futuras elevações tarifárias, destaca. Esse cenário aumenta a aversão a risco nos mercados globais, favorecendo ativos considerados mais seguros, como ouro, com alta de 6% na semana, enquanto o iene japonês sobe 2,82%, assim como outras moedas do G20 vistas como porto seguro, como euro e libra, aponta Riauba.