Europa suspende retaliação contra os EUA

Trump impôs uma taxa de 20% sobre os produtos da UE como parte de sua ofensiva contra parceiros comerciais, mas disse na quarta-feira, 9, que ela ficaria suspensa por 90 dias para dar aos países a chance de negociar soluções para as preocupações comerciais dos EUA. Os países incluídos na pausa terão, porém, a tarifa básica de 10% imposta por Trump.

Antes do anúncio de Trump, os países-membros da UE votaram para aprovar um conjunto de tarifas retaliatórias sobre US$ 23 bilhões (R$ 135,9 bilhões) em mercadorias, em resposta às tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio importados que entraram em vigor em março. Para a UE, maior parceiro comercial dos EUA, as tarifas são "injustificadas e prejudiciais".

As tarifas da UE foram definidas para entrar em vigor por etapas, algumas em 15 de abril, e outras em 15 de maio e 1.º de dezembro. A comissão da UE não forneceu a lista dos produtos.

Os países membros da UE - maior bloco comercial do mundo - disseram que preferem um acordo negociado para resolver uma guerra comercial que prejudica as economias de ambos os lados. A principal autoridade comercial do bloco tem se deslocado entre Bruxelas e Washington há semanas, tentando evitar um conflito.

Os produtos visados são uma pequena fração do € 1,6 trilhão (R$ 10,5 trilhões) do comércio anual entre os EUA e a UE. Cerca de € 4,4 bilhões (R$ 29 bilhões) em mercadorias e serviços cruzam o Atlântico todos os dias, no que a Comissão Europeia chama de "a relação comercial mais importante do mundo".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.