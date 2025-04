FNCE critica 'falta participação social' na reforma do setor elétrico e pede consulta pública

A Frente Nacional dos Consumidores de Energia (FNCE) anunciou nesta sexta-feira, 11, que está sugerindo ao Ministério de Minas e Energia (MME) a abertura de consulta pública sobre o texto da reforma do setor elétrico. A entidade criticou o que entende como "falta de participação social" nessa discussão. Em nota, a Frente também comentou que a proposta de ampliação da tarifa social "parece ignorar toda a complexidade da vida real".

A FNCE é presidida por Luiz Barata, que foi diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e secretário-executivo do MME. É mencionado que há um ano o presidente Lula convocou uma reunião com especialistas do setor elétrico brasileiro para discutir formas de reduzir a tarifa de energia elétrica, dentre outros pontos. "Até o momento, o que se viu foram medidas provisórias duvidosas ou ideias vagas e populistas", declarou a Frente.

No ano passado, havia grande expectativa em torno do envio do texto da reforma do setor elétrico ao Congresso. Com a agenda lotada de votações de interesse do governo na reta final do recesso parlamentar, o esperado projeto não foi encaminhado ao Legislativo e, pela última previsão, será enviado à Casa Civil neste mês.