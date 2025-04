Grupo Saúde sobe 0,43% em março ante alta de 0,49% em fevereiro no IPCA

O grupo Saúde e Cuidados Pessoais saiu de um avanço de 0,49% em fevereiro para alta de 0,43% em março, dentro do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O grupo contribuiu com 0,06 ponto porcentual para a taxa de 0,56% do IPCA do último mês.

As maiores contribuições partiram dos aumentos no plano de saúde (0,57%) e na higiene pessoal (0,51%).