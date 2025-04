Leavitt sobre tarifas: Trump revidará com mais força se EUA 'receberem um soco'

A secretária de Comunicação da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que o presidente americano, Donald Trump, revidará com mais força se os EUA "receberem um soco", ao ser perguntada sobre as tarifas retaliatórias da China. Leavitt confirmou nesta sexta-feira, 11, durante coletiva, que as tarifas contra Pequim continuam em 145% e que as medidas econômicas ajudarão a pagar a dívida americana.

Segundo ela, Trump continua aberto e otimista com relação ao acordo com a China, embora não tenha comentado se os EUA estão em contato ou não com o país asiático para realizar negociações.

Sobre a pausa de 90 para o restante dos parceiros comerciais, a secretária de Comunicação declarou que "países que não retaliaram foram recompensados com a pausa" e que houve avanço nas discussões, com "mais de 15 ofertas de negociação já apresentadas".