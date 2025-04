No passado, alta de tarifa a produtos atingiu logo a inflação, diz membro do Fed

Na sua avaliação, o Fed "está focado em levar a inflação à meta de 2%".

De acordo com Williams, os dirigentes do banco central americano estão comprometidos em trabalhar para viabilizar a estabilidade de preços e máxima geração de empregos no país. "A independência do Fed é muito importante para entregar melhor resultados."

Ele fez os comentários em San Juan, Porto Rico, em evento promovido pela Puerto Rico Chamber of Commerce.