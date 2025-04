Ouro fecha em alta e atinge novo recorde acima de US$ 3.200

Os contratos futuros de ouro fecharam em nova máxima histórica nesta sexta-feira, 11, acumulando o segundo recorde consecutivo, em meio ao aumento da aversão ao risco nos mercados globais. Segundo o Commerzbank, o metal precioso segue bem sustentado diante da turbulência provocada pela escalada na guerra comercial.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato para entrega em junho avançou 2,11%, encerrando a sessão a US$ 3.244,6 por onça-troy. Na máxima do dia, o ouro chegou a bater US$ 3.263,0. Na semana, o metal dourado acumula uma alta de 3,5%

A busca por segurança ganhou força após a China anunciar a elevação das tarifas sobre produtos americanos de 84% para 125%. Além disso, dados divulgados hoje apontaram uma piora mais acentuada do que o previsto no sentimento do consumidor dos EUA e um salto nas expectativas de inflação ao maior patamar desde 1981.