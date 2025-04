Petróleo fecha dia em alta, mas mantém desempenho negativo em semana de incertezas sobre tarifa

Os contratos futuros de petróleo fecharam esta sexta-feira, 11, em alta, após caírem para o nível mais baixo em mais de quatro anos ao longo da semana, à medida que os temores de uma recessão provocada pela política tarifária do presidente Donald Trump varreram os mercados globais.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio subiu 2,38% (US$ 1,43), fechando a US$ 61,50 o barril. O Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 2,26% (US$ 1,43), alcançando US$ 64,76 o barril. No acumulado da semana, o contrato do WTI teve perda de 1,2%, enquanto o do Brent valorizou 1,8%.

"A escalada da guerra comercial entre os EUA e a China continuou impactando os preços das commodities nesta semana", afirma Olivia Cross, da Capital Economics. "Embora o formato final da política comercial ainda seja incerto, os choques de demanda nas duas maiores economias consumidoras de petróleo do mundo representam mais um fator negativo para uma demanda por petróleo que já se encontra enfraquecida."