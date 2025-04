Proposta para tarifa social é interessante, mas ainda não se sabe impacto, diz diretor da Aneel

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) Fernando Mosna disse aguardar mais detalhes do projeto de lei sobre a reestruturação do setor elétrico, como a minuta do texto, para avaliar com mais profundidade as mudanças que serão propostas. Ele destacou a sinalização de mudanças na tarifa social, com a simplificação das regras e ampliação da abrangência. "É interessante, mas não sabemos qual o impacto", comentou, durante participação no Fórum Brasileiro de Líderes em Energia nesta sexta-feira, 11.

Na quinta-feira, 10, no mesmo evento, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, disse que a proposta envolve beneficiar mais de 60 milhões de pessoas com a gratuidade de energia até o consumo de 80 quilowatts por mês (kW/mês).

Segundo dados do MME, atualmente 40 milhões receberiam o benefício atualmente.