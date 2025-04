Trump: Dólar vai continuar a ser a 'moeda preferida' do mundo

Na noite desta sexta-feira (11), o presidente dos EUA, Donald Trump, chamou o dólar de "moeda preferida" do mundo, acrescentando: "sempre seremos". A divisa americana caiu pelo quarto dia consecutivo.

Trump, falando aos repórteres que viajavam com ele no Air Force One, disse que o governo está em negociações comerciais com outros países. "Estamos em uma posição muito boa", declarou, prevendo que "algo positivo sairá" das tensões comerciais com a China.

O republicano também fez uma avaliação otimista do mercado de títulos: "está indo bem. Teve um pequeno momento, mas resolvi o problema rapidamente. Não pausamos as tarifas por isso".