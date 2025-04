Empréstimo à Argentina é aprovado pelo Conselho Executivo do FMI; desembolso é de US$ 20 bi

O Conselho Executivo do FMI aprovou nesta sexta-feira, 11, o programa de socorro à Argentina que havia sido acertado na terça-feira, 8. O acordo, com duração de 48 meses, prevê um montante total de empréstimo de US$ 20 bilhões. De imediato, US$ 12 bilhões serão desembolsados. As demais parcelas serão pagas mediante revisões periódicas, sendo a primeira já programada para junho. Caso cumpra todos os requisitos, daqui a dois meses o governo de Javier Milei receberá cerca de US$ 2 bilhões.

Na terça-feira, 8, técnicos do FMI já haviam alcançado um acordo prévio com a Argentina. Porém, o acerto precisava ser analisado pelo Conselho Executivo do Fundo.

Horas antes do anúncio final do FMI nesta sexta-feira, o governo Milei divulgou que vai flexibilizar as regras cambiais do país, um dos pré-requisitos para que o empréstimo estivesse garantido. A cotação do dólar oficial vai flutuar em uma banda de 1 mil a 1,4 mil pesos argentinos, cujos limites serão ampliados a um ritmo de 1% mensal.