"Estamos com juros muito apertados e fiscal muito frouxo no Brasil", diz André Esteves

Nesse sentido, ele defendeu que o Brasil mire nos setores em que têm vantagens comparativas, como a força do País no agronegócio e que acaba se protegendo do impacto do tarifaço.

Mais sólidas do que nunca

O presidente do conselho de administração e sócio sênior do BTG Pactual, André Esteves, avaliou que as instituições no Brasil estão "mais sólidas do que nunca" e foi questionado sobre a razão de conclamar os jovens a retornarem ao País.

"As instituições estão mais sólidas do que nunca, sempre achamos, 'ah, mas podia ser mais para cá, mais para cá, o Supremo isso, aquilo, o Congresso isso, aquilo'. Olha, os poderes não faltaram ao Brasil, o Congresso liderou as reformas importantes, a altivez do Supremo ajudou muito mais do que atrapalhou. Sempre tem erros, sempre tem problemas, sempre dá para fazer melhor, sempre tem excessos ou faltas, então eu convivo com isso de uma boa, e as instituições vão amadurecendo. Mantemos as instituições fortes, e uma coisa que todo mundo aqui pode ter certeza é que o sucesso do Brasil só depende de nós", disse.

Esteves ponderou que quando viveu o período de mais adversidade na vida, em alusão ao ano em que chegou a ser preso no âmbito da operação Lava Jato, muitas pessoas diziam que ele deveria deixar o Brasil. "Eu pensei meio diferente, assim, eu falei, 'pô, isso aumentou a minha responsabilidade em ajudar a transformar esse negócio num lugar melhor'", disse.

Ele defendeu que gosta de conversar com autoridades e educar no que pode fazer para promover uma melhoria no ambiente brasileiro. "Você construir negócios é o que melhor ajuda uma nação a se desenvolver. Vamos pensar também que quem cria emprego e renda é o presidente da República, é a política. Claro, os governos criam condições para nós criarmos a riqueza e ser distribuída. É esse Brasil que eu acredito que dá para construir e estou absolutamente convencido que dá", afirmou citando os bons indicadores econômicos e o grau de institucionalidade.