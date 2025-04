Donald Trump: Não houve nenhuma 'exceção' tarifária anunciada na sexta

O mandatário norte-americano reclama que a imprensa não alinhada a ele, que ele chama de "fake news", sabe que a isenção anunciada na sexta não é uma "exceção", "mas se recusa a relatar isso".

"Nós vamos analisar os semicondutores e TODA A CADEIA DE ABASTECIMENTO DE ELETRÔNICOS nas próximas Investigações sobre Tarifas de Segurança Nacional", declarou. O governo Trump vem aplicando tarifas sob o argumento de que está protegendo a segurança nacional e com isso tenta escapar do escrutínio do Legislativo, pois mudanças tarifárias têm que passar pelo crivo do Congresso.

"O que está claro é que precisamos fabricar produtos nos Estados Unidos e que não seremos reféns de outros países, especialmente nações comercialmente hostis como a China, que farão tudo ao seu alcance para desrespeitar o povo americano", acrescentou Trump.