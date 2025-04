Jamieson Greer: Trump e Xi Jinping não tem nenhum plano para conversar no momento

Ele falou também sobre as negociações com países que não retaliaram os EUA. A Casa Branca diz que cerca de 70 países estão negociando. "A realidade é que estamos trabalhando dia e noite, compartilhando papéis, recebendo ofertas e dando retornos a esses países sobre como eles podem atingir melhor o comércio recíproco com os Estados Unidos", declarou.

Questionado sobre se o prazo de 90 dias de suspensão das tarifas, exceto para a China, será suficiente para concluir tais negociações, eles disse: "Meu objetivo é conseguir acordos relevantes antes de 90 dias". "Eu acho que nós atingiremos este objetivo com vários países nas próximas semanas", concluiu.