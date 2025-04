Quase 30% da exportação do Brasil aos EUA está livre de sobretaxa de 10%

Quase 30% das exportações brasileiras aos Estados Unidos (27% do total em 2024) está livre da tarifa adicional de 10% implementada por Donald Trump desde o último dia 5. A lista representa US$ 11,4 bilhões em importações de produtos do Brasil pelos americanos, concentradas em dois setores: combustíveis minerais e madeira e obras de madeira. O estudo foi feito pela Amcham Brasil. Os itens que não são alcançados pela sobretaxa foram listados pelos EUA na ordem executiva que estabeleceu o tarifaço, especificamente no chamado Anexo 2.

O governo brasileiro já verificou esses dados e encontrou resultado igual. Integrantes da gestão Lula inclusive destacam que, dentro das negociações, seria positivo que o Brasil conseguisse convencer os Estados Unidos a ampliar a lista de exceções. Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o governo também vê espaço para Trump reduzir ou suspender a tarifa adicional mínima de 10% aplicada ao Brasil e a outros parceiros deste grupo após o republicano pausar por 90 dias as taxas recíprocas, com exceção da China.

Na lista de itens que já não estão sujeitos a tarifa adicional de 10%, os combustíveis minerais são os mais representativos nas exportações brasileiras aos Estados Unidos, com 74,2% de participação dentro dos US$ 11,4 bilhões vendidos aos americanos e que não serão alcançados pela sobretaxa. Em seguida estão madeira e obras de madeira, com 9,3%, depois produtos químicos inorgânicos, com 5%, seguidos de pedras e metais preciosos, com 2,5%. A lista contém 24 grupos de produtos, que somam um total de 1.039 itens.