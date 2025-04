Tudo que podemos fazer é manter expectativas de inflação ancoradas, diz dirigente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou neste domingo, 13, em entrevista à CBS, que tudo o que o BC americano pode fazer na economia neste momento, de implementação da política tarifária do presidente americano, Donald Trump, é manter as expectativas de inflação ancoradas. "O destino da economia cabe ao Congresso e ao Executivo, não ao Fed", ressaltou.

Durante a entrevista, Kashkari disse ainda que "não há dúvidas" de que as tarifas, por si só, são inflacionárias. "A questão é: trata-se de um aumento de preços único e depois os preços crescem lentamente a partir daí ou é algo mais sustentado e contínuo? E é trabalho do Fed garantir que seja apenas um ajuste único nos preços e nada mais a longo prazo que isso. Então, essa é a parte em que temos um papel a desempenhar aqui, e estamos comprometidos em fazê-lo", frisou.

Segundo Kashkari, a economia americana segue fundamentalmente "muito saudável", com o mercado de trabalho forte. Contudo, ele pondera que o dado da confiança sofreu o maior golpe nos últimos anos, com exceção de março de 2020, no início da pandemia de covid-19, o que pode repercutir nos segmentos econômicos. "Estamos monitorando isso com muito cuidado por meio dos dados e de todas as nossas discussões com empresas por todo o país", afirmou.