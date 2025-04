Agenda prioritária do BC este ano inclui agenda evolutiva do Pix, diz secretário-executivo

O secretário-executivo também disse que a agenda evolutiva do Open Finance continuará sendo priorizada em 2025, com destaque para a portabilidade de crédito. No ano passado, o então diretor de Regulação do BC, Otávio Damaso, havia dito ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. que a intenção era adiantar essa agenda este ano.

Outro ponto é a discussão sobre melhorar a oferta de crédito para micro e pequenas empresas, além de microempreendedores individuais, por meio da padronização de informações no Open Finance. "A gente vai discutir a possibilidade de você ter essas informações disponibilizadas de uma forma padronizada, de uma forma de acesso fácil e que seja fácil para o comerciante poder prover esse serviço para a instituição financeira", disse.