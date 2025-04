Americanas: edital dá prazo a 'interessados e lesados' entrarem na ação sobre rombo de R$ 20 bi

Ainda, comerciantes que atuam no marketplace, individualmente considerados, e que elegeram a varejista como meio de realização do seu negócio, 'e que não estão sendo e não serão pagos consequência das vendas realizadas'. E também consumidores individualmente considerados que adquiriam produtos e que 'não vêm tendo e não terão os mesmos entregues, nem o valor restituído, danos estes de todos os lesados, a serem apurados em liquidação de sentença'.

Subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido, e, 'entendendo o juízo tratar-se exclusivamente de dano moral coletivo', o Instituto Brasileiro de Cidadania requer que a indenização a ser fixada seja voltada ao Fundo de Defesa dos Direitos Difusos.

O Instituto argumenta que houve 'quebra da boa-fé objetiva, dada a atitude da ré em maquiar suas informações e balanços, induzindo os investidores'. "A volatividade do mercado foi dolosamente viciada com a prática de ato contrário a boa-fé objetiva, levando, com isso, a prejuízo certo, ofendeu direito do aplicador de boa-fé, o qual, estava ciente do risco negocial, mas não se cogitava da fraude dolosa de manipulação de informações praticadas pela ré."

O advogado Gabriel de Britto Silva - especializado em direito do consumidor e diretor jurídico do Instituto Brasileiro de Cidadania - destaca que 'os interessados terão a possibilidade, no prazo de 20 dias, de se habilitarem junto à ação civil pública (processo nº 0803407-70.2023.8.19.0001), através de petição a ser assinada por advogado da confiança, momento em que poderão demonstrar o dano que tiveram e juntar provas que possam contribuir com a procedência da ação'.

Britto orienta que quem já tiver ação individual ajuizada, terá que optar por seguir com a ação individual ou se habilitar na ação coletiva.

Contestação da Americanas