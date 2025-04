China adverte governo britânico a tratar proprietários chineses da British Steel com justiça

"Esperamos que o governo britânico trate com justiça e equidade as empresas chinesas que investem e operam no Reino Unido, proteja seus direitos e interesses legítimos e evite politizar ou superdimensionar a segurança na cooperação econômica e comercial, para não afetar a confiança das empresas chinesas em investir e cooperar no Reino Unido", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, durante coletiva de imprensa semanal em Pequim.

O porta-voz do primeiro-ministro Keir Starmer, Dave Pares, afirmou nesta segunda-feira que, embora o grupo Jingye ainda seja dono da usina de Scunthorpe, no nordeste da Inglaterra, a nacionalização é "uma opção provável no curto prazo". A longo prazo, segundo ele, o governo pretende atrair um investidor privado interessado no setor siderúrgico.

Também nesta segunda, a British Steel anunciou a nomeação de uma nova equipe executiva, com o objetivo de garantir uma "liderança consistente e profissional" para a planta de Scunthorpe. Fonte: Associated Press.