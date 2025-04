Diesel, gasolina e etanol fecham 1ª quinzena de abril em queda, aponta IPTL

Para o etanol, a maior alta do País foi do Piauí, de 3,04%, alcançando o preço médio de R$ 5,09 o litro. Já a maior redução do biocombustível foi registrada em Goiás, de 4,44%, que fez com que o preço médio no Estado recuasse a R$ 4,30 o litro.

No caso do diesel, o destaque da primeira quinzena de abril foi novamente o Acre, que registrou as maiores médias para os dois tipos de diesel. Após aumento de 0,13%, o tipo comum alcançou o valor de R$ 7,85 no Estado, enquanto o S-10, que apresentou redução de 0,13%, caiu para R$ 7,87. A maior redução para o diesel comum aconteceu em Rondônia, onde o preço médio do combustível recuou para R$ 6,90 após queda de 4,43%.

Já o menor preço médio para o diesel comum foi registrado nos postos do Paraná, a R$ 6,24, após queda de 1,89% na comparação com a primeira quinzena de março. Enquanto isso, o menor preço para o diesel S-10 foi encontrado em Pernambuco, onde o combustível foi encontrado a R$ 6,23 o litro, depois de queda de 2,50% em comparação ao mesmo período do mês anterior, a maior redução entre todos os Estados brasileiros.