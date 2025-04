Dólar cai com exterior após Trump isentar tarifas a smartphones

O governo encaminhou ao Congresso texto de projeto de lei que "autoriza o Banco do Nordeste do Brasil S.A. a constituir subsidiárias integrais ou controladas.

Nos EUA, o Goldman Sachs teve lucro líquido de US$ 4,74 bilhões no primeiro trimestre de 2025, um avanço de 15% ante igual período do ano passado, e o lucro diluído por ação no período foi de US$ 14,12, acima da expectativa de analistas da FactSet, de US$ 12,30.

Na última sexta-feira, 11, o dólar à vista fechou em queda, cotado a R$ 5,8708. Apesar das fortes oscilações recentes, a moeda americana acumulou alta de 0,61% na semana passada. Em abril, subia 2,90%, mas no ano ainda registrava queda de 5,01%.