Dólar tem leve queda e fecha a R$ 5,85 com exterior após alívio em tarifas de Trump

Após descer até o nível de R$ 5,82 pela manhã, o dólar moderou as perdas ao longo da tarde, apesar de máximas do Ibovespa, e fechou a segunda-feira, 14, na casa de R$ 5,85. Com a agenda doméstica esvaziada, o real se beneficiou de nova rodada de enfraquecimento da moeda americana no exterior.

Houve recuperação do apetite por ações e divisas emergentes, sobretudo na primeira etapa de negócios, na esteira da decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, no fim de semana, de isentar temporariamente produtos eletrônicos e smartphones das chamadas tarifas recíprocas.

O dólar chegou a operar pontualmente em ligeira alta no início da tarde, com virada momentânea das bolsas em Nova York para o campo negativo, após declarações do presidente americano reiterando a estratégia de sobretaxar importações para trazer empresas de volta aos EUA. Mas o dólar rapidamente voltou a recuperar, embora em menor magnitude.