Equipe de comércio dos EUA faz progresso 'surpreendente' em negociações tarifárias, diz Hassett

Questionado sobre a possibilidade de a economia americana entrar em recessão neste ano, ele foi enfático. "Cem por cento não", respondeu, apontando para números de emprego "fortes" e o otimismo entre CEOs.

Hassett também descartou a possível ocorrência de insider trading (uso de informação privilegiada) na Casa Branca, especulação que surgiu após a decisão do presidente de suspender temporariamente as chamadas "tarifas recíprocas" com países que negociavam com os EUA. "Não houve insider trading na Casa Branca", respondeu.

"Mas posso dizer que, quando há grandes movimentos nos mercados, há pessoas que investigam para garantir que nada de errado esteja acontecendo. As questões serão investigadas pelas autoridades competentes, mas tenho certeza de que não têm nada a ver com a Casa Branca", acrescentou.