Expectativa de inflação para 1 ano nos EUA sobe a 3,6% em março, mostra Fed de NY

As expectativas dos consumidores dos Estados Unidos para a inflação no horizonte de um ano subiram de 3,1% em fevereiro para 3,6% em março. Para os próximos três anos, a projeção permaneceu estável em 3,0%. Já no horizonte de cinco anos, a expectativa recuou de 3,0% em fevereiro para 2,9% em março.

Os dados são da pesquisa de Expectativas dos Consumidores, divulgada nesta segunda-feira, 14, pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Nova York.

A percepção dos consumidores sobre a situação financeira de suas famílias no próximo ano se deteriorou no período.