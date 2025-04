Exportações alemãs para os EUA, hoje ameaçadas por tarifas, atingiram maior nível em 20 anos

A participação das exportações alemãs para os EUA atingiu seu nível mais alto no ano passado desde 2002. Todavia, o aumento possa ser de curta duração devido ao avanço das barreiras tarifárias do governo de Donald Trump sobre as importações europeias.

Cerca de 10,4% das exportações alemãs foram para os EUA em 2024, no valor de 161,3 bilhões de euros, ou US$ 183,3 bilhões, informou a agência de estatísticas Destatis nesta segunda-feira. Os EUA também foram o maior parceiro comercial da Alemanha - contando tanto as exportações quanto as importações - tirando o título da China, que o manteve entre 2016 e 2023.

No entanto, esse modesto afastamento da China, cuja economia em desaceleração amorteceu as exportações alemãs, parece não ter sido recompensado. No início do mês, Trump anunciou uma tarifa de 20% sobre todas as importações de produtos da União Europeia (UE), posteriormente reduzida para 10%, juntamente com uma taxa de 25% sobre todos os automóveis, aço e alumínio.