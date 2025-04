Fazenda: ampliação de isenção do IR gera renúncia de R$ 3,29 bilhões

O Ministério ainda observou que o impacto fiscal será menor em 2025 porque a medida somente entrará em vigor no mês de maio e, portanto, não terá reflexos sobre a arrecadação do primeiro quadrimestre.

"O próximo passo será a aprovação do PL 1.087/2025, garantindo a isenção para os rendimentos até R$ 5 mil e a redução do imposto para as rendas até R$ 7 mil", concluiu a pasta em referência ao projeto de reforma já enviado ao Congresso.