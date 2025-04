Ibovespa tem impulso com alívio tarifário a techs e sobe mais que NY com Vale

O Bank of America (BofA) considera um "sinal positivo" a decisão de os EUA adiarem a aplicação das tarifas recíprocas sobre smartphones e computadores importados da China, embora o setor de semicondutores não tenha sido isento de forma definitiva, com possível anúncio de tarifas ainda nesta semana.

O Ibovespa fechou em alta de 1,39%, aos 129.453,91 pontos, após máxima (+1,78%) aos 129.955,35 pontos alcançada no período da tarde, e o giro financeiro totalizou R$ 21,5 bilhões.

No fim do pregão o desempenho do índice foi melhor do que o das bolsas de Nova York, principalmente pelo respaldo da Vale (+1,30%) e outras ações do setor de mineração e siderurgia, como CSN Mineração e CSN subindo mais de 3%. O minério de ferro subiu 0,28% em Dalian, a US$ 96,8 por tonelada, e avançou 0,80% em Cingapura, a US$ 97,90.