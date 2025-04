No Canadá, venda de moradias cai mais de 20% em Toronto e região, sinalizando temor por tarifa

O mercado imobiliário canadense, que começava a dar sinais de recuperação, sofreu um revés devido à guerra comercial com os Estados Unidos. Dados preliminares de associações de corretores apontam que março foi mais um mês fraco, com muitos compradores adotando uma postura cautelosa.

As vendas na Grande Toronto, região mais populosa e principal centro financeiro do país, despencaram 23,1% em março na comparação anual, segundo o Toronto Regional Real Estate Board (TRREB). Foi o pior resultado desde 1998, enquanto os novos anúncios de imóveis subiram quase 29%.

"O calafrio que a guerra comercial com os EUA causou no mercado imobiliário está ficando mais intenso", afirmou Robert Hogue, economista-chefe assistente do Royal Bank of Canada (RBC).