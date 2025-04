Nos EUA, banco digital de cripto Anchorage é investigado pelo Departamento de Segurança Interna

Um grupo do Departamento de Segurança Interna dos EUA que combate a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros lançou uma investigação sobre a empresa de criptomoedas Anchorage Digital Bank - uma startup apoiada por Wall Street que tem sido uma forte defensora da agenda do presidente Donald Trump sobre ativos digitais.

Nas últimas semanas, a força-tarefa "El Dorado" entrou em contato com ex-funcionários do Anchorage Digital para perguntar sobre as práticas e políticas da empresa, segundo pessoas familiarizadas com a investigação.

A força-tarefa afirma que sua missão é "desarticular e desmantelar organizações transnacionais de lavagem de dinheiro", em parte por meio da realização de "investigações proativas agressivas".