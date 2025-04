Nvidia fabricará supercomputadores de IA nos EUA e prevê produção de até US$ 500 bi em 4 anos

A empresa afirma que a fabricação desses supercomputadores depende de uma cadeia de suprimentos altamente especializada, com tecnologias avançadas de empacotamento, montagem e testes. Para atender a essa demanda, a Nvidia firmou acordos com as empresas Amkor e SPIL, que também atuarão no Arizona.

Nos próximos quatro anos, a expectativa da companhia é fabricar até US$ 500 bilhões em infraestrutura de IA nos EUA. Esses supercomputadores alimentam as chamadas "fábricas de IA" - data centers voltados exclusivamente ao treinamento e operação de modelos de inteligência artificial. A previsão da Nvidia é construir dezenas desses centros, o que, segundo a empresa, pode gerar "centenas de milhares de empregos e trilhões de dólares em impacto econômico".

A companhia também pretende usar tecnologias como o Omniverse, que cria "gêmeos digitais" das fábricas, e os robôs autônomos Isaac GR00T para tornar a produção mais eficiente.

"A manufatura americana nos ajuda a atender à demanda crescente por chips de IA, fortalece nossa cadeia e aumenta nossa resiliência", completou Huang.