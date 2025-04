Ouro fecha em queda após recordes recentes

"Um certo alívio no front tarifário, com a isenção de alguns eletrônicos, pode ter reduzido parte da demanda por proteção", comentou Peter Grant, vice-presidente da Zaner Metals. "No entanto, a incerteza contínua sobre comércio e tarifas, a fraqueza do dólar e os rendimentos mais baixos continuam a favorecer o ouro."

Fawad Razaqzada, da StoneX, afirmou que os mercados inicialmente receberam com satisfação o adiamento em um comunicado divulgado na sexta-feira (11) à noite, com ativos de risco apresentando uma recuperação modesta desde então. O ouro parece um pouco sobrecomprado e um período de consolidação pode ser justificado, embora as expectativas de que o metal precioso continue a se recuperar no longo prazo permaneçam intactas, observou Razaqzada.

O mercado estará atento aos discursos de membros influentes do Banco Central americano, incluindo o presidente Jerome Powell, na quarta-feira, em busca de sinais sobre a política monetária. Além disso, as vendas no varejo dos EUA, previstas para a mesma data, também poderão afetar o dólar e o preço do metal.

Em 2025, o ouro já acumula uma alta superior a 20%, destacando-se como um dos melhores desempenhos do ano. O Goldman Sachs é o banco mais otimista, elevando sua projeção para US$ 3.700 até o final do ano.

No cenário geopolítico, o Banco Central da China concedeu novas cotas de importação de ouro a alguns bancos comerciais, como resposta à crescente demanda por ativos seguros.

* Com informações da Dow Jones Newswires.