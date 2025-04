Preço do diesel S-10 cai 0,8% nos postos uma semana após queda de 4,6% nas refinarias Petrobras

O preço médio do litro do diesel S-10 nos postos de abastecimento no Brasil tiveram uma leve queda na semana de 6 a 12 de abril, período seguinte à redução do preço do combustível nas refinarias da Petrobras. Enquanto o preço para as distribuidoras recuou 4,6% a partir de 1º de abril, nos postos a queda foi de apenas 0,8%, na comparação com a semana anterior, segundo levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O preço médio do diesel S-10 ficou em R$ 6,33 no período, sendo que a região Norte registrou o maior preço médio, de R$ 6,52 o litro. Em Rio Branco, no Acre, foi encontrado o maior preço médio do diesel entre as capitais, a R$ 7,84 o litro.

Gasolina