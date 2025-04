Sessão do TCU avaliará ciclos da Oferta Permanente para exploração de petróleo e gás

A pauta ainda pode ser atualizada, com retirada ou inclusão de processos. Vejas as principais discussões previstas:

*Pedido de reexame contra acórdão proferido em representação sobre possíveis irregularidades em contratação envolvendo a construção da Ponte Internacional Rio Mamoré, ligando o Brasil (Guajará-Mirim) e a Bolívia (Guayaramerin), na BR425/RO;

*Tomada de contas especial constituída em virtude do indício de sobrepreço apurado em contrato que teve por objeto a complementação mecânica da Unidade de Abatimento de Emissões (SNOX-U-93) da Refinaria do Nordeste (Rnest);

*Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2025, no edital das obras de dragagem do Porto de Belém/PA realizadas para a COP30;

*Tomada de contas especial autuada para análise complementar sobre parcelas do demonstrativo de formação de preço do contrato para as obras de implantação das Unidades de Coqueamento Retardado (UCR) da Refinaria Abreu e Lima (RNEST);

*Auditoria realizada em contratos para realização de obras da Fase I-B do contrato de concessão do aeroporto de Brasília;