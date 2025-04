Tentativas de fraude sobem 41,6% em 1 ano, para 1,2 milhão em janeiro, novo recorde, diz Serasa

O crescimento das tentativas de fraude foi generalizado em janeiro de 2025, com todas as 27 Unidades Federativas registrando alta em relação a igual mês do ano anterior. Os maiores avanços ocorreram nos Estados do Norte e Nordeste, como Amazonas (59,9%), Pará (59,5%), Roraima (55,2%) e Maranhão (54,4%). Já Santa Catarina (33,5%), Distrito Federal (34,1%), Paraná (36,7%) e Rio Grande do Sul (38,6%), embora ainda com volumes elevados, apresentaram as menores variações porcentuais.

Considerando a relação entre tentativas de fraude e o número de habitantes, o Distrito Federal liderou o ranking nacional em janeiro de 2025, com 8.604 ocorrências por milhão de habitantes. Em seguida, destacaram-se São Paulo (7.344), Mato Grosso (7.003), Mato Grosso do Sul (6.792) e Paraná (6.789), indicando uma alta densidade de ataques nas regiões Centro-Oeste e Sul. Na outra ponta, com as menores taxas proporcionais, ficaram Maranhão (3.547), Roraima (3.591), Piauí (3.793), Paraíba (4.140) e Alagoas (4.257).