Trump promete tarifas sobre fármacos e ajuda às montadoras

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a defender sua política de tarifas durante coletiva hoje, prometendo sobretaxar o setor farmacêutico "muito em breve" e acenando ajuda às montadoras. "Tarifas sobre fármacos virão em futuro próximo. Essas taxas não virão em um futuro tão distante, não", afirmou. "Companhias farmacêuticas estão em outros lugares, como China, não mais nos EUA. Não produzimos mais os nossos medicamentos", disse, criticando a dependência internacional do país. Para Trump, "quanto maiores as tarifas, mais rápido as empresas vêm para cá".

Ao lado do presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ele também prometeu buscar saídas para aliviar os impactos das tarifas sobre a indústria automobilística. "Estou vendo uma maneira de ajudar montadoras de veículos", afirmou. "As montadoras precisam de um pouco mais de tempo para se ajustar", disse, sugerindo ainda possíveis alterações no acordo comercial USMCA. "Talvez possamos fazer algo relacionado às partes de veículos dentro do USMCA, não sei."

Ao comentar os impactos econômicos das tarifas, Trump afirmou: "Estamos fazendo US$ 3 bilhões por dia".