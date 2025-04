UE busca acordo com EUA sobre tarifa durante janela de 90 dias, diz membro da Comissão Europeia

O chefe de Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, afirmou que a UE está aproveitando a "janela de 90 dias" para negociar com os Estados Unidos uma solução para as "tarifas injustificadas". Em reunião em Washington com o secretário de Comércio norte-americano, Howard Lutnick, e o conselheiro econômico da Casa Branca, Jamieson Greer, Sefcovic reforçou que "a UE continua construtiva e disposta a um acordo justo".

Como parte da proposta europeia, ele destacou a oferta de "tarifa zero para ambos os lados em bens industriais" e o "trabalho conjunto sobre barreiras não tarifárias".

No entanto, Sefcovic alertou que "alcançar esse objetivo exigirá um esforço significativo de ambas as partes".