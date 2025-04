Alta do preço do chocolate deve limitar aumento das vendas de Páscoa este ano, diz ACSP

As vendas de Páscoa deste ano devem se manter estáveis, com volume semelhante em relação ao ano passado, de acordo com o modelo de previsão do varejo do Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (IEGV/ACSP). A expectativa tem por base impactos da alta dos preços do chocolate - por conta da disparada do cacau -, em uma conjuntura de inflação de produtos básicos e elevado endividamento, explica o economista da associação, Ulisses Ruiz de Gamboa, embora o emprego e a renda continuem crescendo.

A ACSP lembra também que 38,25% - segundo dados do Impostômetro - do valor gasto ao comprar ovos de Páscoa corresponde a impostos.

Uma alternativa, nesse caso, são os ovos caseiros de chocolate, além de representar uma renda extra aos microempreendedores. Porém, a associação alerta que mesmo assim não significa que o consumidor escapará de altos tributos.