Aneel vai avaliar necessidade de consulta com prazo reduzido sobre leilão de capacidade

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, disse que o regulador vai avaliar a necessidade de realização de uma consulta com prazo reduzido sobre leilão de reserva de capacidade, a partir de novas diretrizes do Ministério de Minas e Energia (MME).

Mais cedo, a Agência comunicou a suspensão da consulta pública nº 010/2025, que tratava da minuta do edital do Leilão de Reserva de Capacidade na forma de Potência (LRCAP). A fase de recebimento de contribuições foi encerrada ontem, e agora os técnicos da agência fariam a avaliação das sugestões.

O certame, que estava marcado para 27 de junho, foi cancelado pelo MME e nova data será marcada. A portaria com as diretrizes para o leilão foi revogada e a pasta prepara um novo texto. Ou seja, a reabertura da consulta pública ou nova instrução por parte da Aneel dependerá do novo ato do MME.