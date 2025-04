Atividade nos portos da China desacelera com intensificação de escaladas tarifárias

A atividade nos portos chineses caiu drasticamente no início de abril, com dados indicando que as exportações para os EUA foram severamente impactadas pelas tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump. A carga manipulada pelos portos de toda a China entre os dias 7 e 13 de abril teve uma queda de 9,7% em relação à semana anterior, totalizando 244 milhões de toneladas. Essa diminuição é bem mais acentuada do que a perda de 0,88% registrada na semana anterior, quando Trump anunciou pela primeira vez seu plano de tarifas recíprocas.

O volume de contêineres também caiu 6,1%, revertendo o aumento de 1,9% observado na semana anterior, conforme dados do Ministério dos Transportes divulgados nesta terça-feira. Esses números marcam uma reversão em relação ao crescimento constante nos volumes semanais dos portos desde o fim das férias do Ano Novo Lunar, que começaram no final de janeiro.

As tarifas dos EUA sobre produtos chineses, atualmente em 145%, devem direcionar o comércio dos EUA para outros mercados - uma tendência refletida nos custos de transporte.