Bolsas da Ásia fecham em alta com esperança de mais alívio tarifário dos EUA

O japonês Nikkei subiu 0,84% em Tóquio, a 34.267,54 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,88% em Seul, a 2.477,41 pontos, com ambos os índices impulsionados por ações de montadoras. O Hang Seng teve alta mais modesta em Hong Kong, de 0,23%, a 21.466,27 pontos, enquanto o Taiex apresentou desempenho mais forte em Taiwan, com avanço de 1,77%, a 19.857,67 pontos.

Na China continental, os mercados ficaram sem direção única em meio às incertezas da guerra comercial entre Pequim e Washington. O Xangai Composto avançou 0,15%, a 3.267,66 pontos, mas o menos abrangente Shenzhen Composite recuou 0,19%, a 1.899,89 pontos.

Na semana passada, o governo Trump suspendeu por 90 dias as tarifas "recíprocas" para todos os países, exceto China, que enfrenta uma massiva tarifação de 145% dos EUA. Em retaliação, os chineses passaram a cobrar tarifa de 125% sobre importações dos EUA no último fim de semana.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no azul pelo segundo pregão consecutivo, com alta de 0,17% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 7.761,70 pontos.

*Com informações da Dow Jones Newswires