Bolsas da Europa fecham em alta com otimismo sobre tarifas dos EUA, mas LVMH desaba 7%

Por outro lado, o setor de luxo foi o grande freio da sessão. As ações da LVMH caíram 7,8% e foram a maior queda porcentual do CAC 40 após a companhia divulgar receita abaixo do esperado, acendendo o alerta sobre a demanda nos EUA. Outras gigantes do segmento seguiram no mesmo caminho: Kering recuou 5,2%, e Dior teve queda de 8,3%. Com o tombo, a LVMH foi ultrapassada pela Hermès em valor de mercado.

No radar dos investidores continuam as tensões comerciais entre EUA e União Europeia. Apesar das conversas recentes, autoridades americanas indicaram que a maioria das tarifas impostas ao bloco deve ser mantida.

No front macroeconômico, a produção industrial da zona do euro surpreendeu positivamente com alta acima do esperado. Já o índice ZEW de expectativas econômicas da Alemanha despencou para -14 em abril.