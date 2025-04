Bolsas da Europa sobem com esperança de alívio tarifário para carros; LVMH tomba após vendas

Por volta das 6h45 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 1,09%, a 505,34 pontos. Apenas o subíndice de montadoras e autopeças tinha alta de 2%.

A LVMH, por sua vez, amargava queda de 7,4% em Paris, após divulgar receita trimestral abaixo das expectativas. Também no segmento de luxo, a Kering caía 2,3% e a Moncler recuava 0,90%. Em meio aos negócios, a LVMH foi ultrapassada hoje pela Hermés International (-0,30%) como maior empresa de luxo do mundo em valor de mercado, segundo dados da FactSet.

No noticiário macroeconômico, a indústria da zona do euro surpreendeu com alta mensal de 1,1% na produção de fevereiro, acima da previsão de ganho de 0,7%. Já o índice ZEW de expectativas econômicas da Alemanha despencou para -14 em abril, vindo bem aquém das expectativas, em meio às incertezas comerciais deflagradas pelas tarifas do governo Trump.

Às 7h (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,92%, a de Paris avançava 0,31% e a de Frankfurt ganhava 1,21%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham altas de 1,53%, 1,45% e 0,88%, respectivamente.

