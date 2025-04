Bolsas de NY fecham em baixa com balanços corporativos e sinais contraditórios da Casa Branca

Já a secretária de Comunicação da Casa Branca, Karoline Leavitt, procurou acalmar os ânimos dizendo que mais de 75 países querem negociar com os EUA e que o país anunciará acordos "muito em breve".

A Boeing fechou o dia com perda de 2,36%, ainda que tenha saído das mínimas após uma reportagem da Bloomberg afirmar que a China determinou que suas companhias aéreas não recebam mais entregas de aviões da empresa americana em meio à guerra comercial entre Washington e Pequim.

Tesla avançou 0,70%. Na segunda-feira, o gráfico de ações da fabricante de veículos elétricos formou uma "cruz da morte", termo técnico usado quando a média móvel de curto prazo cai abaixo da média de longo prazo. No caso, a média móvel de 50 dias caiu abaixo da média de 200 dias. A "cruz da morte" geralmente indica que uma ação está perdendo força.

A ação da Netflix subiu 4,83%. A empresa de streaming tem como meta atingir uma capitalização de mercado de US$ 1 trilhão e dobrar sua receita para US$ 39 bilhões até 2030, segundo o "The Wall Street Journal", que ouviu pessoas que participaram da reunião anual de revisão de negócios da companhia no mês passado. A Netflix divulgará seus resultados trimestrais na quinta-feira.

Os papéis do Bank of America e do Citigroup avançaram 3,6% e 1,76%, respectivamente, após os bancos reportarem lucros no primeiro trimestre que superaram as estimativas de analistas.

*Com informações da Dow Jones Newswires