Começa julgamento que pode desmembrar a meta

O Facebook comprou o Instagram em 2012 por US$ 1 bilhão em dinheiro e ações, e foi a primeira empresa que a companhia de Zuckerberg adquiriu e manteve em funcionamento como um aplicativo separado. Dois anos depois, o aplicativo de mensagens WhatsApp, que foi comprado por US$ 22 bilhões, se tornou um dos maiores mensageiros em utilização no mundo.

"As evidências no julgamento mostrarão o que todo jovem de 17 anos sabe: Instagram, Facebook e WhatsApp competem com o TikTok, de propriedade chinesa, YouTube, X, iMessage e muitos outros. Mais de dez anos depois que a FTC analisou e liberou nossas aquisições, a ação da comissão nesse caso envia a mensagem de que nenhum acordo é realmente definitivo. Os reguladores deveriam estar apoiando a inovação americana, em vez de tentar desmembrar uma grande empresa americana e favorecer ainda mais a China", disse a Meta em comunicado. (COM INFORMAÇÕES DA AP)

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.