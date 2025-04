Decreto do Mover cobra reduções de 12% no consumo e de 50% nas emissões dos automóveis

Aguardado há quase um ano pelo setor, o decreto assinado nesta terça-feira, 15, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva definiu finalmente as metas que a indústria terá que perseguir a partir de junho para ter direito aos incentivos do Mover, como é chamado o programa federal de apoio às montadoras num momento de transição tecnológica dos veículos. Nos próximos anos, os carros vendidos no Brasil terão que ser mais limpos e seguros.

Com incentivos fiscais de R$ 19,3 bilhões até 2028, o novo regime automotivo puxou uma onda de R$ 130 bilhões em investimentos anunciados pelas montadoras, incluindo a produção de carros híbridos no Brasil. A medida provisória que lançou o Mover foi assinada em dezembro de 2023, e em junho do ano seguinte o programa virou lei sancionada por Lula.

Hoje, após cobranças da indústria pela demora na regulamentação, saiu o decreto que define parâmetros técnicos e ambientais de eficiência energética, reciclabilidade e segurança nos carros vendidos no Brasil. A assinatura aconteceu durante a cerimônia com o presidente Lula na fábrica da Nissan em Resende, no sul do Rio de Janeiro.