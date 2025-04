Em nota, Secretaria diz que anúncio de Tarcísio foi 'avanço' em relação à divulgação anterior

"O anúncio da última segunda (14) foi um avanço de status em relação ao evento que reuniu os governos estadual e federal na semana anterior. No dia 7, a gestão paulista informou que a etapa em curso para cadastramento de empreendimentos privados seria encerrada naquela tarde. Nesta semana, SP anunciou R$ 160 milhões para o CCI, destinados a 13.115 unidades habitacionais, em uma etapa diferente daquela concluída na semana anterior", afirma a nota.

Veja a íntegra da nota da secretaria:

"Ao contrário do que afirma "O Estado de S.Paulo" em "Tarcísio refaz anúncio de programa habitacional" (15/04), o anúncio da última segunda (14) foi um avanço de status em relação ao evento que reuniu os governos estadual e federal na semana anterior. Em agenda do governador Tarcísio de Freitas, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação anunciou o aporte de subsídios para 13,1 mil unidades pelo programa Casa Paulista - Carta de Crédito Imobiliário, além de novas moradias que serão contratadas pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

Uma semana antes, ao lado do ministro Jader Filho (Cidades), o governador anunciou investimentos do Estado em parceria com o Governo Federal para até 30 mil unidades habitacionais em modalidades do Minha Casa Minha Vida (Fundo de Desenvolvimento Social-FDS e Fundo de Arrendamento Residencial-FAR), com estimativa de mais de R$ 600 milhões. Tarcísio e Jader também confirmaram a previsão para aporte de R$ 300 milhões da Carta de Crédito Imobiliária do Casa Paulista (CCI), em parceria com a Caixa.

No dia 7, a gestão paulista informou que a etapa em curso para cadastramento de empreendimentos privados seria encerrada naquela tarde. Nesta semana, SP anunciou R$ 160 milhões para o CCI, destinados a 13.115 unidades habitacionais, em uma etapa diferente daquela concluída na semana anterior. A reportagem pode consultar a lista atualizada com as unidades disponíveis na página https://www.habitacao.sp.gov.br/habitacao/institucional/nossos_servicos/programa-casa-paulista/cidadao"