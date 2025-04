Famílias de faixas 1 e 2 do MCMV poderão financiar imóveis da faixa 3 com juros proporcional

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou revisão no Minha Casa, Minha Vida que permite a qualquer faixa financiar imóveis de até R$ 500 mil, conforme antecipado pelo Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Até então, o beneficiário só podia fechar negócio envolvendo imóveis de preços designados para sua faixa de renda. Por exemplo: uma família da faixa 2 era impedida de comprar um imóvel de valor mais alto, designado para a faixa 3, ainda que tivesse juntado dinheiro suficiente para uma entrada mais robusta.

Agora, beneficiários da faixas 1 e 2 poderão financiar imóveis antes exclusivos da faixa 3, porém sendo necessário assumir os juros mais altos.